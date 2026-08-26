SEÑOR DIRECTOR:

Hay razones de sobra para mirar con preocupación la reforma constitucional impulsada por el gobierno que crea un nuevo estado de excepción para enfrentar graves amenazas a la seguridad pública. La lucha contra el crimen organizado es una prioridad indiscutible, pero precisamente porque vivimos en democracia, la seguridad no puede construirse debilitando los contrapesos del ejercicio del poder .

Sin embargo, sorprende el doble estándar de buena parte de quienes hoy denuncian rasgos autoritarios en esta iniciativa. Son los mismos sectores que en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022 propusieron al país aprobar un texto constitucional que debilitaba seriamente los equilibrios institucionales, eliminaba contrapesos como el Senado y contenía elementos que podían conducir a una peligrosa concentración del poder.

Los chilenos rechazaron en forma abrumadora aquella propuesta. Por eso, la pregunta es inevitable: ¿por qué la concentración del poder resulta alarmante hoy, pero no lo era cuando formaba parte del proyecto político propio?

La democracia debe defenderse siempre, gobierne quien gobierne. Los principios democráticos dejan de ser principios cuando solo se invocan para limitar el poder de los adversarios

Fernando Rivas Nielsen