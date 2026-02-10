SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    Dos falacias del ministro

    Por 
    Cartas al director
    Dos falacias del ministro FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    SEÑOR DIRECTOR:

    El ministro de Hacienda ha intentado instalar un relato como parte del legado del actual gobierno que debe ser cuestionado.

    En primer lugar, el ministro ha reiterado que el gobierno aportó una parte sustancial en bajar la inflación; sin embargo, esta idea resulta equivocada al juzgar al gobierno por lo que realmente le toca manejar: el gasto. Y este no debe ser medido en el vacío, sino en el contexto del cumplimiento de la regla fiscal. En este aspecto, central para juzgar la gestión de la autoridad, el gobierno incumplió en reiteradas ocasiones (sin exceptuar la responsabilidad del exministro Marcel). ¿Qué significa esto? Que al gastar más de lo que debería, no solo se incumplió la regla, deteriorando las finanzas públicas y la institucionalidad que la sustenta, sino que se presionó la inflación, por lo que, en vez de ayudar a reducirla -como se dice- se hizo lo contrario. En otras palabras, si el gobierno hubiese cumplido la regla, se habrían tenido menores presiones de precios, y el Banco Central podría haber requerido elevar menos la tasa de interés.

    En segundo lugar, se ha repetido hasta el cansancio, y no solo por el ministro Grau, que el gobierno deja sentadas las bases para que, ahora sí, con el próximo gobierno, el país pueda crecer más. Resulta curioso que, luego de años de decisiones negativas para la economía que se materializaron en diversos indicadores, desde el Ejecutivo nos digan que gracias a ellos el país puede mirar mejor hacia adelante. La realidad es que las mejores perspectivas son porque muchas de las cosas que pretendía el actual gobierno no fueron concretadas -las que también explican la caída en el crecimiento, que el ministro Grau asume, equivocadamente, que estábamos condenados a tener-, y porque, en el último tiempo, se sabe que vendrá un cambio de timón en la dirección del barco.

    Félix Berríos Theoduloz

    Economista

    Más sobre:Haciendainflaciónministro Grau

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Dueños detectaron robo por cámaras: detienen a dos delincuentes con amplio prontuario tras irrumpir en vivienda en Vitacura

    Soy experta en Confianza y Seguridad de Google y esto debes saber al darle a tus hijos su primer teléfono

    Hungría lidera el Índice de Percepción de la Corrupción en la Unión Europea

    Alejandro Ferreiro: “La corrupción no va a desaparecer, por eso necesitamos más instituciones, controles y transparencia”

    LatamGPT: presentan modelo de inteligencia artificial entrenada con datos latinoamericanos y hecha en Chile

    Raúl Leiva (PS): “Retirar la candidatura de Bachelet perjudicaría el entendimiento de la futura oposición con La Moneda”

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Así fue la campaña con la que Los Bunkers y Hyundai ganaron un premio internacional de publicidad

    Así fue la campaña con la que Los Bunkers y Hyundai ganaron un premio internacional de publicidad

    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio

    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio

    Servicios

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Rating del lunes 9 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 9 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    La parrilla de artistas invitados al Festival de Antofagasta 2026

    La parrilla de artistas invitados al Festival de Antofagasta 2026

    Dueños detectaron robo por cámaras: detienen a dos delincuentes con amplio prontuario tras irrumpir en vivienda en Vitacura
    Chile

    Dueños detectaron robo por cámaras: detienen a dos delincuentes con amplio prontuario tras irrumpir en vivienda en Vitacura

    Alejandro Ferreiro: “La corrupción no va a desaparecer, por eso necesitamos más instituciones, controles y transparencia”

    LatamGPT: presentan modelo de inteligencia artificial entrenada con datos latinoamericanos y hecha en Chile

    Alza en cuentas de la luz: Rincón deja en suspenso respaldar propuesta del gobierno para pagar deuda a distribuidoras
    Negocios

    Alza en cuentas de la luz: Rincón deja en suspenso respaldar propuesta del gobierno para pagar deuda a distribuidoras

    Producción de cobre de Escondida sobrepasó a la suma de las siete divisiones de Codelco por primera vez en la historia

    La tajada del mercado de telecomunicaciones con el que se queda Millicom

    Las fotos clave que reveló el FBI en el caso de Nancy Guthrie, desaparecida en Arizona
    Tendencias

    Las fotos clave que reveló el FBI en el caso de Nancy Guthrie, desaparecida en Arizona

    El Super Bowl como motor del marketing: cómo las marcas salieron “jugando” con Bad Bunny

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Un castigo inédito: la sanción del Tribunal de Disciplina a la U tras los graves incidentes ocurridos en el Estadio Nacional
    El Deportivo

    Un castigo inédito: la sanción del Tribunal de Disciplina a la U tras los graves incidentes ocurridos en el Estadio Nacional

    West Ham corta racha de victorias de Manchester United y el hincha viral seguirá sin cortarse el cabello

    Alejandro Tabilo y Tomás Barrios sufren para seguir avanzando en el ATP de Buenos Aires

    Soy experta en Confianza y Seguridad de Google y esto debes saber al darle a tus hijos su primer teléfono
    Tecnología

    Soy experta en Confianza y Seguridad de Google y esto debes saber al darle a tus hijos su primer teléfono

    Llega Seedance 2.0, el sorprendente salto de la IA generativa en video de los creadores de TikTok

    Pokémon celebra 30 años con una invitación para elegir a tu “favorito”

    Festival de stand up comedy reúne a los más connotados comediantes chilenos del género
    Cultura y entretención

    Festival de stand up comedy reúne a los más connotados comediantes chilenos del género

    La trilogía de El Señor de los Anillos regresa a los cines chilenos con su edición extendida

    Harrison Ford y la película más olvidable de su carrera: “Estaba perdido, no tenía nada que representar”

    Hungría lidera el Índice de Percepción de la Corrupción en la Unión Europea
    Mundo

    Hungría lidera el Índice de Percepción de la Corrupción en la Unión Europea

    Israel intensifica sus planes para aumentar el control sobre Cisjordania y pone a prueba plan de paz de Washington

    Competencia para Bachelet: Rebeca Grynspan toma licencia para reforzar su candidatura a la ONU

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó
    Paula

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl