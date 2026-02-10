Dos falacias del ministro

SEÑOR DIRECTOR:

El ministro de Hacienda ha intentado instalar un relato como parte del legado del actual gobierno que debe ser cuestionado.

En primer lugar, el ministro ha reiterado que el gobierno aportó una parte sustancial en bajar la inflación; sin embargo, esta idea resulta equivocada al juzgar al gobierno por lo que realmente le toca manejar: el gasto. Y este no debe ser medido en el vacío, sino en el contexto del cumplimiento de la regla fiscal. En este aspecto, central para juzgar la gestión de la autoridad, el gobierno incumplió en reiteradas ocasiones (sin exceptuar la responsabilidad del exministro Marcel). ¿Qué significa esto? Que al gastar más de lo que debería, no solo se incumplió la regla, deteriorando las finanzas públicas y la institucionalidad que la sustenta, sino que se presionó la inflación, por lo que, en vez de ayudar a reducirla -como se dice- se hizo lo contrario. En otras palabras, si el gobierno hubiese cumplido la regla, se habrían tenido menores presiones de precios, y el Banco Central podría haber requerido elevar menos la tasa de interés.

En segundo lugar, se ha repetido hasta el cansancio, y no solo por el ministro Grau, que el gobierno deja sentadas las bases para que, ahora sí, con el próximo gobierno, el país pueda crecer más. Resulta curioso que, luego de años de decisiones negativas para la economía que se materializaron en diversos indicadores, desde el Ejecutivo nos digan que gracias a ellos el país puede mirar mejor hacia adelante. La realidad es que las mejores perspectivas son porque muchas de las cosas que pretendía el actual gobierno no fueron concretadas -las que también explican la caída en el crecimiento, que el ministro Grau asume, equivocadamente, que estábamos condenados a tener-, y porque, en el último tiempo, se sabe que vendrá un cambio de timón en la dirección del barco.

Félix Berríos Theoduloz

Economista