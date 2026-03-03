SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    Educación asfixiada

    Por 
    Cartas al director
    Mineduc

    El panorama para los colegios no es alentador tras conocerse la importante deuda que el Ministerio de Educación mantiene con diversos establecimientos. Esta situación no es solo administrativa: implica bonos impagos, infraestructura que no se puede mejorar y capacitaciones que deberán postergarse, afectando directamente la calidad de la enseñanza.

    A ello se suma la entrada en vigencia de la nueva Ley de Convivencia Escolar, que no logró aliviar la ya excesiva carga burocrática que enfrentan los equipos directivos. Más exigencias y trámites significan menos tiempo y recursos para lo esencial: educar.

    Es de esperar que el nuevo gobierno y la próxima ministra de Educación corrijan estas falencias y entreguen certezas a las comunidades escolares. Porque una educación con menos recursos y una mochila burocrática que no cede no fortalece el sistema: simplemente asfixia a los colegios en el cumplimiento de su rol formador.

    Sebastián Antillo González

    Corporación Patrimonio de la Familia

    Más sobre:Comunidades escolaresDeuda con colegios

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Respaldo mayoritario en la derecha y ofensiva oficialista: las reacciones al quiebre entre Boric y Kast

    PDI y Carabineros enfatizan necesidad de fortalecer alianza ante desafíos del crimen organizado en 2026

    Reforma política en suspenso: avance logrado por ministra Lobos enfrenta nuevo torpedeo socialista

    Kast ocupa dos “balas de plata” para el SII y la DT, y realiza primer “gabinete” económico para delinear hoja de ruta

    Dólar supera los $900 en Chile, pero bolsas globales moderan sus caídas en jornada de vértigo por conflicto bélico

    Elevan a cuatro los casos confirmados de dengue en Isla de Pascua

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Servicios

    Quedan los últimos días para postular a becas o gratuidad: ¿Cómo solicitar los beneficios estudiantiles?

    Quedan los últimos días para postular a becas o gratuidad: ¿Cómo solicitar los beneficios estudiantiles?

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Cuándo y a qué hora será el cambio de mando presidencial de 2026

    Cuándo y a qué hora será el cambio de mando presidencial de 2026

    Respaldo mayoritario en la derecha y ofensiva oficialista: las reacciones al quiebre entre Boric y Kast
    Chile

    Respaldo mayoritario en la derecha y ofensiva oficialista: las reacciones al quiebre entre Boric y Kast

    PDI y Carabineros enfatizan necesidad de fortalecer alianza ante desafíos del crimen organizado en 2026

    Reforma política en suspenso: avance logrado por ministra Lobos enfrenta nuevo torpedeo socialista

    Kast ocupa dos “balas de plata” para el SII y la DT, y realiza primer “gabinete” económico para delinear hoja de ruta
    Negocios

    Kast ocupa dos “balas de plata” para el SII y la DT, y realiza primer “gabinete” económico para delinear hoja de ruta

    Dólar supera los $900 en Chile, pero bolsas globales moderan sus caídas en jornada de vértigo por conflicto bélico

    Conflicto en Medio Oriente: mercado modera expectativas de que el BC baje la tasa este mes por alzas del dólar y del petróleo

    Cada cuánto deberías lavar tus sábanas y cuál es el truco para dejarlas limpias de verdad
    Tendencias

    Cada cuánto deberías lavar tus sábanas y cuál es el truco para dejarlas limpias de verdad

    Qué es la melatonina, el suplemento para dormir que causó un alza de intoxicaciones en niños de Chile

    Qué dijo el médico de Donald Trump por la extraña mancha roja del presidente en su cuello

    En vivo: Cobresal y Audax Italiano definen al primer clasificado chileno a la fase de grupos de la Copa Sudamericana
    El Deportivo

    En vivo: Cobresal y Audax Italiano definen al primer clasificado chileno a la fase de grupos de la Copa Sudamericana

    La goleada de Barcelona no hace el milagro y Atlético de Madrid avanza a su vigésima final en la Copa del Rey

    El Chile Classic lanza su octava versión con cinco chilenos en competencia

    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro
    Tecnología

    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra

    “Esculpido por el viento”: los detalles del Xiaomi Vision Gran Turismo presentado en MWC 2026

    Lollapalooza Chile 2026 presenta su mapa oficial
    Cultura y entretención

    Lollapalooza Chile 2026 presenta su mapa oficial

    Jessie Buckley y su gran momento: Hamnet, la novia de Frankenstein y una chance de Oscar

    Anoushka Shankar suma una segunda función en Santiago

    Trump dice que ejército iraní está prácticamente “noqueado” e Israel amplía sus posiciones terrestres en el Líbano
    Mundo

    Trump dice que ejército iraní está prácticamente “noqueado” e Israel amplía sus posiciones terrestres en el Líbano

    EE.UU. confirma incendio en perímetro de consulado en Dubai tras impacto de un dron

    Francia moviliza cazas en el Golfo y medios navales en el Mediterráneo ante la escalada regional

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana
    Paula

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”