El cambio climático no es debatible

SEÑOR DIRECTOR:

Resulta alarmante que desde el gobierno se declare una supuesta “divergencia” científica sobre el origen humano del cambio climático. Esa duda no tiene sustento en la ciencia, pero parece muy conveniente para ciertos imaginarios políticos.

El IPCC, panel de la ONU que sintetiza el trabajo de miles de investigadores alrededor del mundo, es categórico: la actividad humana es la causa principal del calentamiento global. No es una opinión, es un hecho.

Instalar dudas frente a este consenso debilita políticas públicas, desinforma a la ciudadanía y retrasa acciones urgentes. Chile ya vive la crisis: sequía estructural y crisis del agua, megaincendios, olas de calor, inundaciones, todo con impactos sociales graves que se irán incrementando y que no necesitan de dudas ideológicas para abordarse con responsabilidad

No basta con admitir un “aporte humano” al cambio climático. Se exige coherencia, rigor científico y política a la altura de la emergencia. Con la evidencia no se debate, se actúa. Responsablemente.

Antonia Condeza

Académica Facultad de Educación UAH

Felipe Kong López

Académico Universidad Diego Portales