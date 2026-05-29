El cambio climático no es debatible
SEÑOR DIRECTOR:
Resulta alarmante que desde el gobierno se declare una supuesta “divergencia” científica sobre el origen humano del cambio climático. Esa duda no tiene sustento en la ciencia, pero parece muy conveniente para ciertos imaginarios políticos.
El IPCC, panel de la ONU que sintetiza el trabajo de miles de investigadores alrededor del mundo, es categórico: la actividad humana es la causa principal del calentamiento global. No es una opinión, es un hecho.
Instalar dudas frente a este consenso debilita políticas públicas, desinforma a la ciudadanía y retrasa acciones urgentes. Chile ya vive la crisis: sequía estructural y crisis del agua, megaincendios, olas de calor, inundaciones, todo con impactos sociales graves que se irán incrementando y que no necesitan de dudas ideológicas para abordarse con responsabilidad
No basta con admitir un “aporte humano” al cambio climático. Se exige coherencia, rigor científico y política a la altura de la emergencia. Con la evidencia no se debate, se actúa. Responsablemente.
Antonia Condeza
Académica Facultad de Educación UAH
Felipe Kong López
Académico Universidad Diego Portales
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