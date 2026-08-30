El complejo de ser mineros

SEÑOR DIRECTOR:

Con el cobre en torno a US$6,5 la libra, Chile enfrenta una oportunidad extraordinaria. La pregunta no es solo cuánto podemos beneficiarnos hoy, sino qué seremos capaces de construir con ella.

El Banco Central muestra una paradoja: pese al aumento de la inversión y del stock de capital, la producción de cobre se ha mantenido estancada. La menor ley del mineral obliga a invertir cada vez más para sostener la producción y cerca del 80% de la cartera corresponde a proyectos asociados a faenas existentes: corremos más rápido para quedarnos en el mismo lugar.

Hay razones para ser optimistas. La AIE proyecta que hacia 2040 el mundo demandará cerca de 7 millones de toneladas adicionales de cobre al año, mientras la demanda por tierras raras crecerá entre 50% y 90%. Chile tiene cobre y potencial geológico en tierras raras.

Durante décadas, parte de la discusión económica latinoamericana ha tratado la dependencia de materias primas casi como un complejo del cual escapar, como si la sofisticación consistiera en vender menos de lo que mejor sabemos producir. Noruega recuerda que el problema nunca fueron los recursos naturales, sino qué hacemos con ellos. En 2025, petróleo y gas representaron el 57% de sus exportaciones de bienes. Su clave fue convertir una riqueza agotable en riqueza permanente: canaliza los ingresos petroleros del Estado hacia un fondo que invierte en el exterior.

El desafío no es dejar de ser un país minero. Es convertirnos en un país desarrollado gracias a que somos mineros.

José Tomás Vergara

Economista y profesor