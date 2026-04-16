El famoso almuerzo
SEÑOR DIRECTOR:
Difícilmente llegaremos a ser un mejor país, mientras sigamos discutiendo nimiedades como un almuerzo en el lugar donde vive el Presidente, -quien nos ahorró una cuenta infinitamente mayor a la de un puré con carne, con su decisión de residir en La Moneda, en lugar de que el Estado incurriera en el enorme gasto que significaba arrendarle una propiedad durante cuatro años-. Subamos el nivel del debate.
Ignacio Garay P.
Abogado
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