El famoso almuerzo

SEÑOR DIRECTOR:

Difícilmente llegaremos a ser un mejor país, mientras sigamos discutiendo nimiedades como un almuerzo en el lugar donde vive el Presidente, -quien nos ahorró una cuenta infinitamente mayor a la de un puré con carne, con su decisión de residir en La Moneda, en lugar de que el Estado incurriera en el enorme gasto que significaba arrendarle una propiedad durante cuatro años-. Subamos el nivel del debate.

Ignacio Garay P.

Abogado