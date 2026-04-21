El impulso de la ministra

Valparaiso, 13 de abril 2026 La minstra de Ciencia Ximena Lincolao durante la comision de Cultura en la Camara de Diputados Sebastian Cisternas/AtonChile

SEÑOR DIRECTOR:

impresionante ver cómo, muchas veces en la vida, de cosas malas la Divina Providencia saca cosas buenas.

Después del cobarde y artero ataque a la ministra Lincolao en Valdivia, vamos poco a poco descubriendo a una mujer excepcional, esforzada, emprendedora, exitosa y preparada. Trae en su valija de arribo a Chile conocimiento, experiencia y audacia entre otras cosas más que nos queda por descubrir. Qué gran regalo lo ocurrido en Valdivia, deleznable por supuesto, pero sin ese suceso no habríamos conocido a Ximena Lincolao, su fuerza, inteligencia y atractivo mensaje sobre la tecnología, la innovación y las expectativas de futuro con la IA y todo el mundo tecnológico que la y nos envuelve. No habríamos reparado en un ministerio que hasta hace sólo un mes atrás casi nadie conocía ni sabía qué hacía.

Hoy muchos chilenos, sobre todo del sur, están más informados sobre una cartera ministerial que promete sorpresas, crecimiento tecnológico y confianza en entender lo que nos espera en el corto y mediano plazo, una nueva forma de innovar junto y con la IA y el mundo que la circunda.

Eduardo Mas Huber