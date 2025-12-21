El legado de Tompkins

SEÑOR DIRECTOR:

Este mes se cumplen diez años desde que Douglas Tompkins perdió la vida en las aguas del lago General Carrera. Su muerte llegó cuando su apuesta por la Patagonia aún despertaba sospechas y resistencias. Hoy, con la perspectiva que da el tiempo, su obra habla por sí sola: lo que alguna vez fue incomprendido se transformó en uno de los legados ambientales más importantes de Chile y el mundo.

“Doug” llegó al extremo sur con una convicción simple y radical: la naturaleza debía ser protegida no solo por su belleza, sino porque de ella depende nuestro futuro. Comprar tierras amenazadas, restaurarlas y devolverlas al Estado fue, más que un acto filantrópico, una declaración de confianza en el país y en sus comunidades. Con ello abrió una conversación inédita sobre desarrollo económico como consecuencia de la conservación.

De esa visión nacieron paisajes que hoy sentimos propios: Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins, el Parque Nacional Patagonia y la Ruta de los Parques de la Patagonia, una red de 17 parques, casi 12 millones de ha. protegidas y más de 60 comunidades vinculadas a un nuevo modelo de desarrollo. Mientras el concepto apenas se conocía, Tompkins ya hablaba de restaurar, de devolver la vida a los ecosistemas, de rewilding.

A diez años de su partida, su legado sigue vivo. La conservación demostró ser una oportunidad para el desarrollo local, el empleo y el orgullo por lo nuestro. Su trabajo demostró que una visión audaz puede cambiar el destino de un territorio.

Recordarlo no es mirar al pasado, es renovar un compromiso con el futuro de Chile y la Patagonia.

Carolina Morgado

Directora ejecutiva Fundación Rewilding Chile