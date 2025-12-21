SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    El legado de Tompkins

    Por 
    Cartas al director
    Douglas Tompkins

    SEÑOR DIRECTOR:

    Este mes se cumplen diez años desde que Douglas Tompkins perdió la vida en las aguas del lago General Carrera. Su muerte llegó cuando su apuesta por la Patagonia aún despertaba sospechas y resistencias. Hoy, con la perspectiva que da el tiempo, su obra habla por sí sola: lo que alguna vez fue incomprendido se transformó en uno de los legados ambientales más importantes de Chile y el mundo.

    “Doug” llegó al extremo sur con una convicción simple y radical: la naturaleza debía ser protegida no solo por su belleza, sino porque de ella depende nuestro futuro. Comprar tierras amenazadas, restaurarlas y devolverlas al Estado fue, más que un acto filantrópico, una declaración de confianza en el país y en sus comunidades. Con ello abrió una conversación inédita sobre desarrollo económico como consecuencia de la conservación.

    De esa visión nacieron paisajes que hoy sentimos propios: Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins, el Parque Nacional Patagonia y la Ruta de los Parques de la Patagonia, una red de 17 parques, casi 12 millones de ha. protegidas y más de 60 comunidades vinculadas a un nuevo modelo de desarrollo. Mientras el concepto apenas se conocía, Tompkins ya hablaba de restaurar, de devolver la vida a los ecosistemas, de rewilding.

    A diez años de su partida, su legado sigue vivo. La conservación demostró ser una oportunidad para el desarrollo local, el empleo y el orgullo por lo nuestro. Su trabajo demostró que una visión audaz puede cambiar el destino de un territorio.

    Recordarlo no es mirar al pasado, es renovar un compromiso con el futuro de Chile y la Patagonia.

    Carolina Morgado

    Directora ejecutiva Fundación Rewilding Chile

    Más sobre:Desarrollo socialRed de ParquesPreservación

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Robos violentos y hurtos: los delitos más frecuentes en vísperas de Navidad que generan alerta en el comercio y el gobierno

    EFE llega a acuerdo con controladores de tráfico ferroviario y asegura normalidad del servicio para este lunes en tres regiones del sur

    Cadem: 60% apoya que Kast viva en La Moneda y 66% cree que es buena idea recuperar el rol de la Primera Dama

    Cancillería peruana anuncia visita de José Antonio Kast a Lima en medio de coordinación migratoria

    Ucrania denuncia la captura de 50 civiles por militares rusos en la región de Sumi

    Antes del viaje a Ecuador: José Antonio Kast se reúne este lunes con Michelle Bachelet

    Lo más leído

    1.
    La reparación y el deber de no retroceder

    La reparación y el deber de no retroceder

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Servicios

    Senapred declara alerta roja en La Ligua y Zapallar por incendio forestal

    Senapred declara alerta roja en La Ligua y Zapallar por incendio forestal

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Barcelona en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 21 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 21 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Robos violentos y hurtos: los delitos más frecuentes en vísperas de Navidad que generan alerta en el comercio y el gobierno
    Chile

    Robos violentos y hurtos: los delitos más frecuentes en vísperas de Navidad que generan alerta en el comercio y el gobierno

    EFE llega a acuerdo con controladores de tráfico ferroviario y asegura normalidad del servicio para este lunes en tres regiones del sur

    Cadem: 60% apoya que Kast viva en La Moneda y 66% cree que es buena idea recuperar el rol de la Primera Dama

    Jiménez (CPC) dice que sintonía con Argentina en agenda económica proyecta “perspectivas muy positivas” para Chile
    Negocios

    Jiménez (CPC) dice que sintonía con Argentina en agenda económica proyecta “perspectivas muy positivas” para Chile

    García descarta estancamiento de proyectos de inversión y afirma que “el Consejo de Ministros se junta regularmente”

    Aldo Lema, economista: “Un plazo de seis meses es razonable para que la ciudadanía evalúe si las expectativas se están cumpliendo”

    Review del Huawei nova 14 Pro: una cámara selfie que compite con la gama alta
    Tendencias

    Review del Huawei nova 14 Pro: una cámara selfie que compite con la gama alta

    Temporada de vacaciones: 3 recomendaciones para no intoxicarte con comida callejera mientras viajas, según expertos

    Por qué está aumentando el número de pacientes con enfermedad renal, según un estudio

    Manuel Pellegrini saca pecho tras la goleada del Betis al Getafe: “Es el nivel que uno quiere como equipo”
    El Deportivo

    Manuel Pellegrini saca pecho tras la goleada del Betis al Getafe: “Es el nivel que uno quiere como equipo”

    A 20 años de su primera corona: Mark Tullo gana el Abierto de Chile y obtiene su tercer título

    El Betis de Manuel Pellegrini cierra el 2025 con una goleada de principio a fin sobre Getafe

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Muere James Ransone, actor de The Wire e It: Capítulo Dos, a los 46 años
    Cultura y entretención

    Muere James Ransone, actor de The Wire e It: Capítulo Dos, a los 46 años

    Muere Julio Zegers, destacado cantautor chileno y ganador del Festival de Viña

    Un karaoke masivo: Macha y el Bloque Depresivo hacen historia con su emotivo show en el Estadio Nacional

    Cancillería peruana anuncia visita de José Antonio Kast a Lima en medio de coordinación migratoria
    Mundo

    Cancillería peruana anuncia visita de José Antonio Kast a Lima en medio de coordinación migratoria

    Ucrania denuncia la captura de 50 civiles por militares rusos en la región de Sumi

    PP gana en Extremadura, bastión del PSOE, en duro golpe para Pedro Sánchez

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida
    Paula

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida

    Más allá del ingreso: las carencias que definen a la niñez en situación de pobreza

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar