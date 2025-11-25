BLACK SALE $990
    Por 
    Cartas al director
    El talento de niños y jóvenes

    SEÑOR DIRECTOR:

    Fomentar la curiosidad, el método científico y la capacidad de atreverse desde la infancia no es un lujo educativo: es una necesidad estratégica para el futuro de Chile. Hace unos días, tuve la oportunidad de asistir a la final del programa Creadores, organizado por KODEA, y volver a sentir la energía transformadora que surge cuando le damos espacio a nuestros niños para explorar, experimentar y soñar con un país mejor.

    Fue emocionante ver a niñas y niños de cada una de las regiones de Chile mostrar proyectos que integran ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) con un entusiasmo contagioso. Observé talento genuino, creatividad sin límites y, sobre todo, una convicción que a veces los adultos olvidamos: que la innovación es una herramienta para cambiar el mundo, no un discurso.

    Esa experiencia nos recuerda un deber ineludible. Si queremos un Chile próspero, justo y competitivo, debemos asegurar que cada niño y niña tenga acceso a laboratorios científicos, profesores preparados y motivadores, espacios de experimentación temprana y oportunidades para desarrollar pensamiento crítico. La ciencia no es solo un campo académico: es la base de nuevas industrias, de mejores políticas públicas y de la capacidad de enfrentar los desafíos globales que ya golpean a nuestro país. Chile tiene talento. Lo que nos falta es democratizar las oportunidades.

    La final de Creadores demuestra que, cuando se les abren las puertas, nuestros niños y jóvenes responden con ideas, con pasión y con una visión de futuro que deberíamos escuchar más seguido.

    Que esta carta sea un recordatorio —y ojalá un llamado a la acción— de que la ciencia es el futuro de Chile, y ese futuro comienza en las salas de clases, en los laboratorios escolares y en cada profesor que enciende la chispa de la curiosidad.

    Anil Sadarangani

    Director de Innovación

    Universidad de Los Andes

    Más sobre:niñosSTEM

