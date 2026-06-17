El terremoto que no vemos

SEÑOR DIRECTOR:

Chile es un país que sabe enfrentarse a las catástrofes. La historia está marcada por eventos que han puesto a prueba nuestra capacidad de reconstrucción. Sin embargo, existe un sismo silencioso que no hemos querido enfrentar: la crisis educativa.

Los datos son preocupantes. El Simce 2025 evidencia una diferencia superior a 50 puntos entre estudiantes de niveles socioeconómicos bajos y altos. Solo 7 de cada 100 estudiantes vulnerables de segundo medio alcanzan un nivel adecuado en matemáticas. No se trata solo de estadísticas: son oportunidades truncadas y futuros condicionados por el lugar de origen.

Frente a esto, cuesta comprender la falta de un sentido de urgencia compartido. La educación debiera ser el principal proyecto país, aquello que une voluntades más allá de diferencias. Sin embargo, seguimos avanzando sin un propósito común claro.

Chile ha demostrado que puede levantarse ante una emergencia. Pero para eso necesita reconocerla como tal. Se requiere una acción real y coordinada de todos los actores. La única salida posible es el trabajo en red, con metas compartidas, responsabilidades claras y una convicción profunda.

Este terremoto debilita los cimientos del país y, cuando reaccionemos puede que ya sea tarde.

Tomás Recart

Director ejecutivo de Enseña Chile