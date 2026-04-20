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    Cartas al Director

    Emprendimiento para el desarrollo de Chile

    Por 
    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    El fortalecimiento del ecosistema emprendedor es un desafío económico y social porque significa una oportunidad concreta para avanzar hacia un desarrollo más sostenible e inclusivo. Pero no es solo promoverlo, sino de abrirle espacios reales.

    Según datos del SII, existen más de un millón cien mil micro, pequeñas y medianas empresas, lo que demuestra que son un segmento vital para el crecimiento de nuestra economía. Sin embargo, muchas de ellas enfrentan una barrera crítica al no poder acceder a mercados masivos que les permitan escalar sus negocios.

    En este punto, el compromiso del sector privado debe dejar de ser un discurso y convertirse en una acción concreta, por ejemplo, impulsando iniciativas de valor compartido que permitan integrar los productos de los emprendedores locales al retail y así acercar su oferta a los clientes de todo Chile.

    El desafío es avanzar en la inclusión de las pymes como proveedores de empresas más grandes, abriendo nuevos espacios de comercialización. Apoyar al emprendimiento es una decisión que genera un impacto positivo en la economía del país, en el empleo y el desarrollo de emprendedores locales.

    Paula Coronel

    Gerente corporativa Personas y Sostenibilidad de SMU

    Más sobre:Desarrollo sostenibleEconomíaOportunidades

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