Cartas al Director

Enade: Dorothy y don Francisco

Por 
Cartas al director
Santiago, 14 de Octubre de 2025. Encuentro Nacional de La Empresa en su version 2025 desde el centro de eventos Metropolitan Santiago Presentación de Dorothy Perez, Contralora General de la Republica Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

SEÑOR DIRECTOR:

Invitar a la contralora Dorothy Pérez y a Don Francisco a compartir escenario en Enade fue una acertada decisión. Ambos son referentes de confianza en un país que la necesita con urgencia: ella, desde la institucionalidad; él, desde la sociedad civil. Los dos han construido credibilidad con rigor, constancia y vocación pública.

Dorothy encarna el control, la transparencia y rigor institucional. Don Francisco, la capacidad de convocar, articular y movilizar voluntades en torno a propósitos colectivos. Ambos exigen excelencia: ella, en la gestión pública; él, en la ejecución y sostenibilidad del compromiso social. Los dos saben que la confianza se gana con hechos, no con discursos, y que servir responsablemente también es una forma de inspirar.

Aunque el caso fundaciones ocurrió hace un tiempo, dejó una huella profunda de desconfianza. En ese contexto, la voz de Dorothy reivindicó el valor del control y la probidad, mientras la figura de Don Francisco recordó el poder de involucrarse, de organizar y de perseverar. Una representa el deber de cuidar los recursos; el otro, la voluntad de compartirlos.

La filantropía, en su sentido más noble, surge justamente de esa convergencia: del equilibrio entre ética y acción, entre instituciones que inspiran y ciudadanos que se comprometen. Y en ese mismo espíritu, las empresas familiares -que combinan propósito económico y responsabilidad social- también tienen un rol clave en reconstruir confianzas. En tiempos de desafección, Dorothy y Don Francisco nos recordaron que la excelencia, ya sea en la gestión pública, en la filantropía o en la empresa familiar, es la forma más genuina de poner a Chile por delante.

Anne Traub

Presidenta

Asociación de Empresas Familiares

