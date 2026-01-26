Esperanzadora reforma tributaria
SEÑOR DIRECTOR:
La asunción de cada gobierno trae históricamente una nueva reforma tributaria. Más de 10 importantes y otro tanto misceláneas de “ajuste”, entre las cuales una de ellas fue “cocinada” en el Senado.
Esperamos que la que ha anunciado el gobierno entrante sea debidamente estructurada y que en los incentivos para el crecimiento considere una institución totalmente probada como es el “FUT”, esto es reinvertir las utilidades posponiendo el impuesto personal, como tambien establezca formas para incentivar el retorno de capitales. En el primer caso con las nuevas tecnologías es fácil de controlar y para el segundo, permitirá generar recursos frescos e inmediatos.
Franco Brzovic G.
