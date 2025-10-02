Estrategia comunicacional

SEÑOR DIRECTOR:

Resulta interesante la carta del señor Carlos Odebret, presidente del gremio salmonero de Magallanes, publicada ayer, pues muestra los objetivos comunicacionales que vienen repitiendo hace años: presentar al medio ambiente como obstáculo y a quienes lo defienden como enemigos. Para ello, han buscado desprestigiar a comunidades locales, pueblos indígenas, ONG e incluso organismos públicos, además de oponerse a leyes que protejan la naturaleza.

Esta vez su confrontación es con el derecho ambiental, cuestionando actividades de capacitación para funcionarios públicos en la materia, como si ello debilitara, y no fortaleciera, la institucionalidad. La actividad de control, fiscalización y policía que ejerce el Estado no es una política contingente, sino una función permanente para asegurar el cumplimiento de la ley. Colaborar en la formación de quienes cumplen ese rol favorece un control más efectivo, y es allí donde podemos contribuir.

Nuestra especialización en la materia proviene precisamente de cumplir otro rol público que el Estado no alcanza a cubrir, como es la representación jurídica de personas que requieren de ella en relación con conflictos ambientales.

Parte de esos conflictos suceden por incumplimientos normativos de la industria salmonera y probablemente sería más constructivo para el gremio concentrarse en cómo evitar esos incumplimientos.

Ezio Costa Cordella

Director ejecutivo de ONG Fima