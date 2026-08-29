Estrecho de Magallanes
SEÑOR DIRECTOR:
Es bueno ver que rápidamente se ha superado la llamada crisis de Magallanes, una que nace desde las redes sociales que aprovechan unos desafortunados 12 segundos de un general argentino para generar una crisis internacional que hasta fue aprovechada por la oposición para pegarle al gobierno, exigiendo acciones que ellos en su momento jamás habrían tomado.
Una crisis artificial, pero que tiene el beneficio de que todos en el país, con esto, saben dónde está el estrecho y que su dueño es Chile.
Richard J. Kouyoumdjian Inglis
Vicepresidente AthenaLab
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