SEÑOR DIRECTOR:

Esta ley no pretende imponerse a todos, pero sí ofrecer a muchos la posibilidad de partir con dignidad, compasión y amor. Se trata de poner fin a un sufrimiento innecesario cuando existe una enfermedad terminal. Quienes, por motivos religiosos, éticos, sociales, culturales o médicos estén en contra, debieran al menos reconocer y considerar que más del 75% de la población está a favor de contar con esta opción. A ellos nadie los va obligar a tomar esa alternativa legal.

Alfredo E. Ovalle