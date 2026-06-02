Evaluación de los embajadores, un acierto

SEÑOR DIRECTOR:

Como Asociación de Diplomáticos de Carrera (ADICA) somos testigos de nuevos nombramientos de embajadores provenientes del mundo político, en algunos casos, sin experiencia en materia de política exterior.

Al ser consultado en los medios, el Presidente José Antonio Kast expresó, como parámetro objetivo, la necesidad de que los embajadores sean medidos por sus resultados en las misiones. Sin embargo, el problema radica -justamente- en que la norma no establece proceso alguno de evaluación para tales cargos. Al corresponder a nombramientos presidenciales, sujetos al concepto de “exclusiva confianza”, la valoración del rendimiento se reduce únicamente al hecho de mantenerse o no en el puesto.

En este contexto, consideramos que la medición de resultados debiese ser un eje central en la búsqueda de una política exterior eficiente, sobre todo tomando en cuenta que los funcionarios del Servicio Exterior somos evaluados desde nuestro ingreso hasta el último rango de la carrera funcionaria. Año a año, los diplomáticos somos medidos por el cumplimiento de metas, esforzándonos para lograr calificaciones cada vez más altas.

Por lo mismo, expresamos la conveniencia de que la totalidad de los embajadores sean parte de procesos evaluativos. En el caso de aquellos que no provengan del mundo diplomático, proponemos que sean parte de cursos introductorios -calificados- tanto sobre política exterior de Chile, como de liderazgo de equipos, clima laboral y rendiciones de cuentas.

Compartimos el criterio presidencial en cuanto a medir por resultados el desempeño de los altos estamentos del servicio público. Por ello, esperamos avances concretos, que nos permitan pasar del anhelo a la acción.

Sebastián Lorenzini

Presidente Asociación Diplomáticas y Diplomáticos de Carrera