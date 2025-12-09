Expropiación y costo de oportunidad

SEÑOR DIRECTOR:

El costo de oportunidad es un concepto lógico, en cualquier actividad con variables limitadas. Puede ser el tiempo, el terreno, dinero, etc. Simplificando, se refiere al valor de la mejor opción que no se va a hacer al tomar una decisión.

En el contexto del gasto público, esto significa que cada vez que el gobierno decide asignar recursos a un proyecto o programa, está renunciando a la oportunidad de utilizar esos mismos recursos para otra cosa. Y para esa definición es irrelevante que sean fondos no gastados en su destino original, porque es casi imposible que no existan otros. Ese es un tema de fondo al analizar la decisión de expropiar parte del terreno tomado en San Antonio.

En ese sentido, pareciera que el gobierno actual nunca habría considerado cumplir los fallos de los tribunales.

Es evidente que sacar a las familias de esas viviendas, es doloroso y costoso. Una buena parte de ese dolor y su costo tienen que ver con una inacción de años ante lo que a vista de todos era una “toma planificada”, con claros beneficiarios, que han hecho “mutis por el foro”. Las razones son conocidas y algunos analistas han especulado con algunas no conocidas.

Los beneficios de no hacer un lanzamiento siempre se consideraron superiores a respetar los procedimientos judiciales, a romper la política de viviendas sociales y la elaboración de planes reguladores. Esos son costos de oportunidad que se pagarán muy alto en el futuro próximo.

Hugo Lavados M.

Rector U. San Sebastián