Sismo de magnitud 7,4 afecta a la costa de Indonesia: SHOA descarta alerta de tsunami para Chile

Un sismo de magnitud 7,6 en la escala de Richter se registró la madrugada de este jueves (21.48 del miércoles GMT) en las costas de Indonesia, generando alertas de tsunami para ese país, Filipinas y Malasia.

Sin embargo, desde el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), afirmaron que el movimiento “no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el temblor se registró a las 05.48 horas (21.48 GMT del miércoles), con su epicentro a 35 kilómetros de profundidad en las aguas del mar de Molucas y frente a la costa de la localidad de Ternate, en el este del país.

Por su parte, el Sistema de Alertas de Tsunami de Estados Unidos, que registró una magnitud de 7,8 en la escala Richter, advirtió de una potencial amenaza de tsunami para Indonesia, así como para Malasia y Filipinas.