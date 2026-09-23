SEÑOR DIRECTOR:

La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó por un solo voto la reforma constitucional que buscaba ampliar el plazo de detención de personas extranjeras en el marco de procedimientos de expulsión administrativa.

La iniciativa buscaba extender el plazo de detención de 5 y hasta 30 días, con posibilidad de prórrogas, contemplando control judicial para estas últimas y una posterior adecuación de la legislación. Todo un problema para nuestra institucionalidad.

Resulta difícil sostener una política migratoria eficaz en materia de expulsiones si primero ampliamos las facultades de actuación del Estado y después intentamos construir las condiciones institucionales, administrativas y operativas que permitan ejercerlas adecuadamente.

La migración es un fenómeno social complejo, con dimensiones económicas, territoriales, demográficas, laborales y humanitarias, que acompaña y seguirá acompañando a nuestra sociedad. Las incapacidades del Estado en esta y otras materias, no puede suplirse a la fuerza. Las condiciones institucionales se generan o, simplemente, no existen. Es algo de lo cual el Ejecutivo debe tomar nota.

Por el bien de Chile y de su institucionalidad migratoria, qué bueno que faltó un voto.

Juan Pablo Gutiérrez

Observatorio de Políticas Migratorias, Rumbo Colectivo