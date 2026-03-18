SEÑOR DIRECTOR:

En los últimos días se ha planteado la posibilidad de eliminar los feriados irrenunciables, lo que constituye una señal preocupante en materia de protección laboral.

Estos feriados no surgieron de manera arbitraria, sino como respuesta a una realidad evidente: la desigualdad estructural en la relación entre empleador y trabajador. Tal como ha sostenido reiteradamente la Dirección del Trabajo y la doctrina laboral, nos encontramos frente a normas de orden público laboral, cuyo objetivo es impedir que, bajo presión económica o subordinación, los trabajadores se vean forzados a renunciar a su descanso en fechas de alto valor social y familiar.

Su establecimiento se consolidó especialmente a partir del crecimiento del retail en Chile durante los años 2000, cuando la apertura irrestricta del comercio evidenció la imposibilidad real de muchos trabajadores de ejercer su derecho al descanso. En ese contexto, el legislador intervino para garantizar un mínimo irrenunciable, reconociendo que no basta con declarar un feriado si en la práctica este puede ser vulnerado.

Eliminar estos días implicaría retroceder en estándares básicos de dignidad laboral, debilitando una de las pocas herramientas efectivas que equilibran —aunque sea parcialmente— la relación laboral.

El descanso en fechas significativas no es un privilegio, sino un derecho mínimo que como sociedad hemos decidido proteger.

Cristina Melo

Abogada