Financiamiento de las Humanidades
SEÑOR DIRECTOR:
Me pregunto qué habría ocurrido si Santo Tomás de Aquino hubiese postulado a financiamiento público para dedicar años a escribir un “libro precioso” llamado Suma Teológica bajo la actual administración.
Juan Pablo Mira
Doctor en Filosofía U. de Edimburgo y profesor universitario
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