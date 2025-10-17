Función pública

SEÑOR DIRECTOR:

Dos mil ciento noventa y siete funcionarios tiene actualmente la Contraloría General de la República (CGR), dijo Dorothy Pérez en su reciente discurso en Enade. A simple vista, puede haber sonado una cifra abultada, pero ella defendió el trabajo de sus equipos, e incluso deslizó que sería deseable tener una mayor dotación, dadas las múltiples tareas que realiza la CGR. De hecho, al final de su intervención -que terminó con una ovación general- la contralora terminó convenciendo a los presentes de que los funcionarios de la Contraloría hacen su pega.

Este ejemplo nos debe llevar de vuelta al debate que realmente importa: más que el número absoluto de funcionarios públicos, lo importante es qué labor cumplen.

Roberto Munita Morgan

Director de Administración Pública UNAB