Gastos en defensa

SEÑOR DIRECTOR:

Dentro de las propuestas elaboradas por la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público, se plantea eliminar la entrega del aporte basal mínimo al Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas de la Defensa, lo que permitiría un recorte inmediato de 6.600 millones de pesos. Esta decisión significaría una pérdida directa de financiamiento para las inversiones estratégicas de las FF.AA., las cuales se diseñan con un horizonte de largo plazo, muy distinto al marco contingente y anual de la Ley de Presupuestos. El efecto sería inmediato debilitando la planificación estratégica y la adquisición de medios de alta complejidad, al desaparecer la certeza de contar con los recursos comprometidos para inversiones futuras.

Reducir el aporte basal al Fondo Plurianual limita preocupantemente la capacidad de nuestras instituciones de defensa para proyectar sus planes en el tiempo, poniendo en riesgo las capacidades estratégicas del país. Repensar la estructura del gasto público es necesario y urgente, pero debe hacerse considerando las responsabilidades permanentes del Estado y no a costa de su seguridad y defensa.

Francisco Alcorta

Investigador Libertad y Desarrollo