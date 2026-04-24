Grandes y pequeños

SEÑOR DIRECTOR:

Respecto a la formalización de la ex presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral por los cobardes hechos ocurridos en contra de la ministra Lincolao, es evidente que no se trata de un problema nuevo ni menos una invención de la generación de los actuales imputados.

En ese sentido, si bien férreas condenas llenaron los pasillos del Congreso Nacional y en particular del mundo de la izquierda, se olvidó completamente que, unos años atrás, eran los mismos que hoy caminan esos pasillos los que justificaban la violencia y llamaban a levantarse contra un gobierno legítimamente electo.

Así, poca sorpresa debe haber si es que los pequeños siguen el ejemplo de los grandes, rechazan la institucionalidad y abrazan la violencia de la misma forma que sus predecesores lo hicieron.

Vicente González Acosta

Investigador Instituto Res Publica