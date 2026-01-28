Holocausto y genocidio en Gaza

SEÑOR DIRECTOR:

Cada 27 de enero, como parte del ritual conmemorativo del Holocausto, se lo recuerda como una advertencia histórica sobre hasta dónde puede llegar la deshumanización cuando una sociedad normaliza la violencia contra un pueblo. Su memoria pertenece a la humanidad.

Lo anterior es parte del contenido de la carta de la Fundación Museo Judío de Chile, publicada en La Tercera. Recordar a las víctimas es legítimo, pero deja de serlo cuando se pretende utilizar esa memoria para acallar las críticas frente a un genocidio que, como el de Gaza, el mundo ha presenciado en directo durante los últimos dos años. En lugar de abordar estas acusaciones, se las presenta como propaganda y se sitúa al Estado de Israel como víctima de una supuesta campaña de odio, ignorando por completo una realidad ampliamente documentada.

El uso del término genocidio no surge de consignas ni exageraciones. Responde a procesos legales sólidamente fundados, basados en pruebas presentadas ante tribunales internacionales creados precisamente a partir de la experiencia del Holocausto y los Juicios de Núremberg, y que hoy sitúan a Benjamín Netanyahu como prófugo de la justicia. Ignorar dicho marco legal distorsiona el debate.

El sufrimiento histórico del pueblo judío merece memoria y respeto permanentes. Es precisamente por eso que no debe operar como límite a la crítica frente a un Estado acusado de genocidio, con más de 71 mil civiles masacrados, entre ellos 20 mil niños.

Desplazar el foco hacia un supuesto odio mientras se ignora por completo esta realidad, vacía de sentido la memoria del Holocausto y la convierte en una coartada moral para exigir silencio frente a crímenes expuestos ante la comunidad internacional. La memoria histórica exige coherencia y hoy esa coherencia pasa por no utilizar el pasado para negar el presente.

Manuel Hasbún Z.

Centro de Información Palestina