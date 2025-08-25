Homicidios

SUSCRÍBETE
SEÑOR DIRECTOR:

Los números siguen evidenciando el avance del crimen organizado en Chile. Un reciente informe de Fiscalía mostró que los casos de homicidio (consumados y frustrados) están cerca de duplicar los niveles prepandemia.

El porqué de esta situación es uno solo: el crimen organizado está lejos de ser controlado y la competencia violenta por territorio y poder no ha terminado.

Es cierto que se han diseñado acciones focalizadas, como el plan Calles Sin Violencia. Sin embargo, no han tenido el resultado esperado. Es más, ha generado un traslado del delito hacia la periferia de las zonas urbanas, ahí donde las capacidades policiales e investigativas son menores; y así como sufre el centro, también hoy lo están haciendo las comunas rurales de la Región Metropolitana.

Pero no solo Santiago es víctima. Nuestro país es cada vez más atractivo para grupos criminales transnacionales; esos que décadas atrás nos utilizaban como zona de tránsito, se han instalado y empiezan a operar a todo lo largo del territorio.

Lo peor es que el ecosistema criminal local ha ido evolucionando con la llegada de prácticas que han cambiado la forma de la criminalidad.

El escenario de seguridad de Chile no volverá a ser el mismo y tampoco resulta eficiente fijar como objetivo un momento del pasado. Por eso, asumir esta situación es de gran relevancia para el diseño de políticas públicas. Es, más bien, el inicio de la planificación de seguridad que necesita el Chile de hoy, no el de hace una década atrás. Y, a partir de ello, comprender el contexto con el fin de llegar al mejor diagnóstico y por consiguiente a la mejor respuesta que el país puede dar hoy a la violencia.

Una cosa no puede faltar en este puzle: una colaboración transversal que dé continuidad a las respuestas.

Pilar Lizana

Directora ejecutiva de VolpeConsulting

