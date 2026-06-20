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    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    IA: empresas sin problemas que resolver

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    Cartas al director
    ¿Cuánto gana un ingeniero en inteligencia artificial? Los millonarios sueldos de esta nueva profesión

    SEÑOR DIRECTOR:

    La conversación sobre IA está en todas partes. Directorios, reuniones estratégicas, conferencias y planes de inversión parecen girar en torno a una misma pregunta: ¿cómo incorporar IA lo antes posible? Sin embargo, quizás la pregunta correcta es otra ¿para qué?

    Empresas de todos los tamaños están probando herramientas, desarrollando pilotos y anunciando iniciativas para demostrar que avanzan al ritmo de la transformación tecnológica. Pero en muchos casos, la velocidad está reemplazando a la estrategia.

    La pregunta ya no es quién está usando inteligencia artificial. La pregunta es quién está generando valor con ella.

    Fernando Castillo

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