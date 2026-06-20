IA: empresas sin problemas que resolver
SEÑOR DIRECTOR:
La conversación sobre IA está en todas partes. Directorios, reuniones estratégicas, conferencias y planes de inversión parecen girar en torno a una misma pregunta: ¿cómo incorporar IA lo antes posible? Sin embargo, quizás la pregunta correcta es otra ¿para qué?
Empresas de todos los tamaños están probando herramientas, desarrollando pilotos y anunciando iniciativas para demostrar que avanzan al ritmo de la transformación tecnológica. Pero en muchos casos, la velocidad está reemplazando a la estrategia.
La pregunta ya no es quién está usando inteligencia artificial. La pregunta es quién está generando valor con ella.
Fernando Castillo
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