SEÑOR DIRECTOR:

Según informa La Tercera (07 enero), la nueva presidente de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, en parte de su discurso de asunción lamentó la percepción ciudadana “de que existen dos justicias, una para los ricos y otra para los pobres”. Al respecto señaló que lo que enaltece a la justicia es “el trato igualitario que debemos dar a todos los justiciables”.

Ojalá tal igualdad de trato incluya a los militares acusados por violaciones a los derechos humanos durante el gobierno militar, juzgados bajo el antiguo sistema procesal penal, suspendido en Chile hace casi 20 años por no ofrecer garantías de un debido proceso. No se busca impunidad, sino simplemente igualdad ante la ley. ¿Es mucho pedir?

Miguel A. Vergara Villalobos