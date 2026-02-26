Impacto de la inversión en astronomía

SEÑOR DIRECTOR:

Esta semana, el sistema chileno ALeRCE hizo público a la comunidad astronómica internacional el flujo de alertas del Observatorio Vera C. Rubin, uno de los proyectos científicos más ambiciosos del mundo. Este hito es fruto de un esfuerzo iniciado en 2017 y que durante casi una década ha reunido a investigadores e ingenieros trabajando para procesar y analizar en tiempo real el enorme volumen de datos astronómicos que estos telescopios generan.

ALeRCE utiliza inteligencia artificial de última generación, posicionando a Chile no solo como capital mundial en observación astronómica, sino también como actor relevante en el desarrollo de herramientas de análisis de datos. Este logro, impulsado por el Instituto Milenio de Astrofísica, el Centro de Modelamiento Matemático, el Data Observatory, y la Universidad de Concepción, demuestra que invertir en astronomía permite desarrollar capacidades tecnológicas con impacto transversal en nuestra economía.

Este éxito subraya la urgencia de financiar la investigación en áreas estratégicas donde Chile posee ventajas únicas, como la astronomía, cuyo acceso a datos permite generar conocimiento, tecnología e innovación con impacto global. No basta con entregar el territorio; tenemos la oportunidad de liderar la creación del conocimiento y la innovación que el mundo requiere. Desde Chile.

Guillermo Cabrera Vives

Director de ALeRCE

Profesor titular Universidad de Concepción