SEÑOR DIRECTOR:

Me pareció desacertado que el fiscal Xavier Armendáriz, en la reunión convocada para despedirlo, haya manifestado que le pareció injusta la absolución del excomandante en jefe del Ejército, don Juan Miguel Fuente-Alba. Con ese imprudente desahogo ha vuelto a agraviar innecesariamente a quien debió soportar por años un largo proceso judicial; además, incurrió en una desusada crítica a la Corte Suprema que, en febrero del año pasado, confirmó la absolución del citado general, rechazando el recurso de nulidad presentado por el Ministerio Público.

Miguel A. Vergara Villalobos