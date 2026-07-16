SEÑOR DIRECTOR:

Cada vez que se propone aumentar los impuestos a las empresas, el debate suele centrarse en cuánto dinero adicional recaudaría el Estado. Sin embargo, pocas veces se analiza un aspecto previo: ¿qué tan eficientemente se utilizan los recursos que ya recauda?

Desde el punto de vista económico, bajo el supuesto de ceteris paribus, aumentar los impuestos a las empresas tiende a reducir la inversión y el crecimiento potencial, mientras que disminuirlos incentiva la inversión, la productividad y el empleo. Si algunos países con altas cargas tributarias han logrado crecer, ello se explica principalmente por la calidad de sus instituciones y por la eficiencia de su gasto estatal, no por el aumento de impuestos.

La pregunta de fondo no es solo cuánto recauda el Estado, sino cuánto valor genera con cada peso que administra. Una gestión pública más eficiente puede liberar miles de millones de dólares para las verdaderas prioridades nacionales, sin aumentar la carga tributaria.

Jorge Porter Taschkewitz