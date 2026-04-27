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    Cartas al Director

    Indulto presidencial

    Por 
    Cartas al director
    Punta de Peuco, 6 de octubre de 2016. El penal de esta localidad ubicado 40 kilometros al norte de Santiago es fotografiado esta manana. Andres Pina/Aton Chile ANDRES PINA/ATON CHILE

    SEÑOR DIRECTOR:

    La eventualidad de que el Presidente de la República haga uso de sus facultades para otorgar indultos particulares, en virtud del Art..32-16 de la Constitución, al igual como lo han hecho históricamente diversos mandatarios, ha concitado variadas opiniones, tanto a favor como en contra. Sin embargo, creo oportuno señalar que un mínimo de sentido común y de misericordia sería hacer uso de la facultad señalada en la Ley 18.050, art.6°, mediante decreto fundado, hacia aquellas personas ancianas que se encuentran en grave estado de salud y muy en particular, para una decena de exsoldados conscriptos que siendo menores de edad en 1973, fueron mandatados por el Estado para cumplir con la Ley del S.M.O. y cumpliendo órdenes se vieron involucrados en hechos por los cuales hoy se encuentran condenados en diversos penales.

    Fernando Hormazábal Diaz

    General de Brigada (R)

    Más sobre:Prerrogativas presidencialesSentido comúnExsoldados presos

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