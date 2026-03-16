Indultos presidenciales

SEÑOR DIRECTOR:

La justicia funciona en torno a reglas generales. La igualdad ante la ley nos situa en un contexto en el que la objetividad es la que determina la acción del Estado respecto de las personas. Sin embargo, ya Aristóteles diferenciaba la justicia de la equidad, atendiendo ésta al caso particular, a todas sus circunstancias y subjetividades.

Al hablar de equidad debemos preguntarnos si los agentes del Estado que cometieron delitos con motivo del estallido de 2019 tenían la preparación y las herramientas adecuadas para cumplir su misión, las que debió proveer el mismo Estado que luego los condenó.

Quizás en muchos casos el indulto no sea justo, pero si sea equitativo.

Alejandro Sifri