SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Cartas al Director

Información bancaria y SII

Por 
Cartas al director
Información bancaria y SII Andres Perez Andres Perez

SEÑOR DIRECTOR:

Su editorial del miércoles cuestiona algunas de mis opiniones de la entrevista del sábado pasado.

Sobre la información bancaria, soy y he sido partidario de que el SII acceda a ella para cumplir sus funciones, y lo reiteré en la entrevista. También mencioné que la intimidad de las personas no debe ser una excusa para esconderse del SII, pero este tiene que resguardar el secreto de la información y utilizarla solo para fiscalizar. Esto debe mejorarse, incorporando a los sistemas informáticos claves de acceso que garanticen que los 5.000 funcionarios solo vean la información necesaria para su trabajo. Si un fiscalizador debe consultar información de un contribuyente que no le está asignado, debe pedir autorización previa a su jefe, indicando sus motivos, lo que quedaría registrado. No basta que los sistemas dejen el rastro de a qué información accedió cada funcionario, para después ser fiscalizado. Creo importante revisar cómo se gestiona este tema en los bancos, cómo acceden sus empleados a la información de sus clientes.

Varios me han criticado por no “defender” debidamente el SII. Lo han hecho con medias verdades o confundiendo el SII con la UAF, caso en que se está solicitando el acceso a la información bancaria en el proyecto de inteligencia financiera. Obviamente coincido con esto, pues deben investigar el lavado de dinero en forma expedita y son una institución mucho más chica y fácil de controlar.

Finalmente, reitero: las mafias evasoras y criminales siguen creciendo en Chile en base a la intimidación que produce su violencia y sus métodos de corrupción a los funcionarios encargados de impedir sus fechorías. La mejor forma de “defender el SII” es aceptar esta nueva realidad y priorizar en el Servicio los cambios en sus procesos para dificultar actuaciones alejadas de la ética, detectarlas oportunamente y sancionarlas.

Respecto a la demora del SII en actualizar el catastro de una de mis propiedades y la forma en que esa información llegó a TVN, lo mejor es que lo investigue la Contraloría a través de un sumario. También podría revisar los sumarios internos que se han instruido por actuaciones fraudulentas, producto de información indebida.

Javier Etcheberry

Exdirector SII

Más sobre:SIIbancosinformación bancaria

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

OTAN intensificará vigilancia en la región del mar Báltico tras nuevos avistamientos de drones

Michael Mauney y sus imágenes inéditas de 1971: “Chile era un tema hermoso para fotografiar”

Ramón Díaz Eterovic: “Si uno quiere palpitar lo que se vive en cada país, es bueno empezar desde la novela negra”

31 de marzo de 1990: la historia del día inolvidable de Silvio Rodríguez en Chile

Trasladan en helicóptero a carabinero con graves lesiones tras ser atropellado en Talagante

La primera C: comprensión

Lo más leído

1.
Desierto florido: brotan las primeras flores en la tierra más árida del mundo

Desierto florido: brotan las primeras flores en la tierra más árida del mundo

2.
A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Real Madrid por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Real Madrid por TV y streaming

3.
El encontronazo en el Concejo de Las Condes por la idea de alcaldesa San Martín de remover a funcionarios de Control

El encontronazo en el Concejo de Las Condes por la idea de alcaldesa San Martín de remover a funcionarios de Control

4.
EE.UU. le revoca la visa a Gustavo Petro tras participar en manifestación junto a Roger Waters en Nueva York

EE.UU. le revoca la visa a Gustavo Petro tras participar en manifestación junto a Roger Waters en Nueva York

5.
Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Es malo que mi mascota duerma en mi cama?

¿Es malo que mi mascota duerma en mi cama?

De qué trataba la serie que Apple TV suspendió tras el asesinato de Charlie Kirk

De qué trataba la serie que Apple TV suspendió tras el asesinato de Charlie Kirk

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver el duelo de Fernando González contra Nicolás Lapentti

A qué hora y dónde ver el duelo de Fernando González contra Nicolás Lapentti

Emiten alerta de marejadas entre el Golfo de Penas hasta Taltal desde este domingo

Emiten alerta de marejadas entre el Golfo de Penas hasta Taltal desde este domingo

Trasladan en helicóptero a carabinero con graves lesiones tras ser atropellado en Talagante
Chile

Trasladan en helicóptero a carabinero con graves lesiones tras ser atropellado en Talagante

Investigan un homicidio con arma de fuego en block de departamentos de Peñaflor

Minvu descarta deudas con constructores de viviendas sociales y señala que el “Plan de Emergencia Habitacional sigue en marcha”

La primera C: comprensión
Negocios

La primera C: comprensión

Presupuesto 2026: Retomar el ancla fiscal

Álvaro García: “La magia con que algunos creen que se puede reducir el gasto fiscal no es una buena receta”

Ghost of Yotei: la venganza como motor
Tendencias

Ghost of Yotei: la venganza como motor

¿Es malo que mi mascota duerma en mi cama?

De qué trataba la serie que Apple TV suspendió tras el asesinato de Charlie Kirk

La emoción de los Cóndores tras clasificar al Mundial: “Este grupo consiguió cosas que nadie en este país había logrado”
El Deportivo

La emoción de los Cóndores tras clasificar al Mundial: “Este grupo consiguió cosas que nadie en este país había logrado”

Japón golpea primero y se impone a Egipto en el estreno del grupo de Chile en el Mundial Sub 20

Pablo Lemoine tras la clasificación de los Cóndores al Mundial: “Queremos que la gente nos tome como un ejemplo”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Michael Mauney y sus imágenes inéditas de 1971: “Chile era un tema hermoso para fotografiar”
Cultura y entretención

Michael Mauney y sus imágenes inéditas de 1971: “Chile era un tema hermoso para fotografiar”

Ramón Díaz Eterovic: “Si uno quiere palpitar lo que se vive en cada país, es bueno empezar desde la novela negra”

31 de marzo de 1990: la historia del día inolvidable de Silvio Rodríguez en Chile

OTAN intensificará vigilancia en la región del mar Báltico tras nuevos avistamientos de drones
Mundo

OTAN intensificará vigilancia en la región del mar Báltico tras nuevos avistamientos de drones

Quién es el Pequeño J, el autor intelectual del triple femicidio transmitido por Instagram en Argentina

Mitin político del actor Vijay termina en tragedia: al menos 36 personas fallecidas y 50 heridas tras estampida en India

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición