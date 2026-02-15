Informes de Contraloría sobre megaincendios

SEÑOR DIRECTOR:

Junto a vecinos y vecinas de El Olivar llevamos dos años batallando por las faltas en que ha incurrido el aparato público en la gestión de recursos para la reconstrucción por el megaincendio que asoló a Viña del Mar, Villa Alemana y Quilpué. René Flores es presidente del Comité de Crisis de El Olivar, organización funcional territorial creada por esta tragedia, y una de las miles de personas afectadas en 2024. Su lucha en la denuncia de estas malas prácticas ha sido encomiable.

Hace algunos días, la Contraloría se pronunció y nos dio la razón con René y a muchos vecinos(as) que no callaron y pagaron altos precios por decir la verdad. El informe da cuenta de gastos improcedentes, deficiencias en la entrega de ayudas y falencias en la gestión asociados a la emergencia, evidenciando la falta de criterio de quienes debían proteger a quienes lo perdieron todo.

Desde un principio alertamos irregularidades, incluyendo fallas graves en el proceso de viviendas de emergencia y en la actuación del municipio de Viña. Antes de que comenzaran las demoliciones advertimos a la Seremi y al Secpla que no se avanzara sin un análisis serio. Solicitamos vía transparencia información sobre contratos, montos y empresas, sin respuesta.

Las presiones para demoler las viviendas fueron brutales. Con contratos millonarios y sobreprecios. Denunciamos un caso grave: un trabajador pasó a formar parte del MOP mediante un contrato retroactivo, tras advertirse que figuraba incluso en su LinkedIn como parte de la empresa de demoliciones. En todas estas denuncias, con René dimos la cara, convirtiéndonos en personas non gratas.

La molestia fue tal que autoridades le ofrecieron trabajo “con cifras millonarias” frente a otras personas damnificadas para silenciar su voz. No aceptó. Prefirió ser fiel a sus principios y no callarse nunca.

Es hora de que la justicia, no calle.

María José Escudero

Directora de Incidencia y Desarrollo

Fundación Ronda