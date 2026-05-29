SEÑOR DIRECTOR:

Hace pocos días se cumplió el primer aniversario del tornado de Puerto Varas, que dejó daños del orden de 30 millones de dólares. Como ocurre con varios fenómenos extremos, llegó sin aviso y sorprendió a sus habitantes en una plácida tarde de domingo, aunque, afortunadamente, sin mayores desgracias.

Santiago no es ajeno a estas tormentas. En febrero pasado, una granizada con piedras de más de dos centímetros dejó cuantiosos daños y cientos de damnificados en comunas como Maipú y Cerrillos.

A propósito del enjambre de tornados de mayo de 2019, el entonces Presidente Piñera comprometió una infraestructura de monitoreo de tormentas severas: una red de radares meteorológicos que permitiría a los científicos comprender mejor estos eventos en Chile y robustecer los sistemas de alerta temprana, salvando vidas y protegiendo la infraestructura. Durante esta temporada de tornados, que hemos descubierto se concentra entre el 15 de mayo y el 15 de junio, conviene reforzar la alerta a la población frente a su llegada imprevista y recordar la promesa del Estado de establecer una red nacional de radares meteorológicos.

Roberto Rondanelli Director, (CR)²

Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, U.Chile