Infraestructura que no espera

SEÑOR DIRECTOR:

La infraestructura en salud hace noticia, y será una materia que deberá abordar el nuevo gobierno sin ideologías y pragmatismo para resolver lo pendiente y lo venidero. No podemos seguir demorando por burocracia, ideología, o la presión de los gremios.

Junto con problemas para recibir el nuevo Hospital El Salvador, en Santiago, después de más de una década, existen proyectos entrampados por retrasos administrativos. Los hospitales de La Unión, Río Bueno, Los Lagos y Puerto Varas están llamados a beneficiar a cerca de 290.000 personas. Decisiones contradictorias y una falta de coordinación entre el Consejo de Monumentos Nacionales y el MOP, han derivado en paralizaciones prolongadas, sobrecostos y un quiebre en la programación, hasta forzar a la concesionaria a recurrir al Panel Técnico. Esto se debe ser solucionar a nivel global a partir de marzo.

El Hospital de La Unión lleva casi tres años sin iniciar obras por hallazgos arqueológicos no previstos, una extensa consulta indígena y la no modificación del contrato. El resultado es un atraso que empuja su apertura en 2030.

Más allá de discusiones contractuales, lo grave es normalizar la ineficiencia del Estado postergando infraestructura en salud. Este es el desafío del gobierno entrante, tomar decisiones y sostenerlas. Cuando la burocracia y la ideología traban soluciones, quienes pagan el costo son las personas.

José Gabriel Alemparte Mery

Abogado