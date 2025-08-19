SUSCRÍBETE
Inseguridad: una amenaza para la gastronomía

Por 
Cartas al director
20 FEBRERO 2025 FOTO PABLO VÁSQUEZ R. Pablo Vásquez R.

SEÑOR DIRECTOR:

En los últimos años, la inseguridad se ha convertido en uno de los principales desafíos para el sector gastronómico. Lo que antes eran zonas icónicas, donde vecinos y turistas disfrutaban de la diversidad y calidad de nuestra cocina, hoy son espacios que muchos han dejado de visitar por temor. El casco histórico de Santiago es un ejemplo evidente: locales tradicionales, con décadas de historia, han debido cerrar sus puertas o trasladarse al sector oriente buscando resguardo. En Valparaíso Viña del Mar y otras ciudades del país, realidades similares se repiten.

Valoramos el esfuerzo de la Municipalidad de Santiago por recuperar los espacios públicos, limpiar calles y generar mayor presencia policial. Sin embargo, sabemos que esta tarea excede a una autoridad comunal y requiere una respuesta integral del Estado.

La inseguridad no solo golpea a los empresarios y trabajadores del rubro, también priva a la ciudadanía de espacios de encuentro y esparcimiento, encarece los costos de operación y ahuyenta a los visitantes, reduciendo la vitalidad de barrios que alguna vez fueron puntos neurálgicos de nuestra vida urbana.

Por eso, hacemos un llamado al gobierno y a quienes aspiran a conducir el país en los próximos años a poner la seguridad en el centro de sus propuestas y acciones. Recuperar la tranquilidad en las calles es condición indispensable para que la gastronomía pueda retomar su dinamismo, generar empleo y seguir contribuyendo al desarrollo cultural y turístico de Chile.

Sin seguridad, no hay vida de barrio. Y sin vida de barrio, la gastronomía pierde su alma.

Máximo Picallo

Presidente

Asociación Chilena de Gastronomía

