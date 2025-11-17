Inversión en ciudades

SEÑOR DIRECTOR:

Existe amplio consenso sobre la mayor estrechez fiscal que enfrentará la siguiente administración. Esto exigirá una fina priorización de iniciativas, que en el caso de la planificación urbana implica analizar concienzudamente en qué y dónde se gastará.

La buena noticia es que ya contamos con la tecnología que permite sopesar de manera fácil los datos de un territorio y cruzarlos con distintos indicadores como densidad poblacional o nivel de vulnerabilidad, entre tantos otros posibles. Buena gestión, tecnología y plataformas de visualización son una triada necesaria para abordar las complejidades de los territorios, incorporando las inversiones que en ellos se proyectan y fortaleciendo con datos la toma de decisión urbana. Hacer ciudad en tiempos de escasez nos obliga a innovar, y el cuidado de los recursos lo amerita.

Martín Andrade, director ejecutivo Corporación Ciudades

Nicolás León, gerente de Estudios y Políticas Públicas CChC