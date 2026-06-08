SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Canciller confirma que se enviará nuevo cargamento con ayuda humanitaria a Bolivia

    En mayo el gobierno ya había enviado 480 cajas con alimentos, acto que fue agradecido por el canciller boliviano.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, confirmó este lunes que se enviará un nuevo vuelo con ayuda humanitaria a Bolivia.

    A mediados de mayo, un avión Hércules de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) aterrizó en la ciudad de La Paz cargado con 12 palets, equivalentes a 480 cajas de alimentos con kits de “4x4″, es decir, con lo suficiente para alimentar a cuatro personas por cuatro días.

    En virtud del exitoso procedimiento, el canciller aseguró que en el gobierno están “decididos a seguir cooperando”. “Vamos a enviar nueva ayuda, esperamos el mes de junio”, indicó el ministro.

    En ese sentido, aseguró que desde el gobierno están en “permanente diálogo con nuestros hermanos de Bolivia, básicamente yo tengo una muy buena relación con el canciller (Fernando) Aramayo, conversamos frecuentemente”, sostuvo.

    Con ello, señaló que, “en caso de ser necesario vamos a contemplar y estamos analizando la posibilidad de continuar con la ayuda que ya hemos prestado para que puedan ir resolviendo sus problemas”.

    “Es importante el diálogo y retomar la solución a través de las conversaciones, de los problemas que ellos puedan tener internamente”, indicó.

    Cabe recordar que previamente, Chile, Argentina, Costa Rica y Perú ya habían manifestado mediante una declaración conjunta su preocupación por la situación humanitaria que atraviesa Bolivia.

    Hace unas semanas campesinos y trabajadores integrantes de organizaciones afines al expresidente Evo Morales, iniciaron protestas y bloqueos de rutas exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz, a quien acusan de falta de políticas públicas para mitigar la crisis económica.

    Esto ha derivado en una crisis, donde incluso personas han fallecido a causa de los bloqueos en las carreteras de La Paz.

    Más sobre:BoliviaAyuda humanitariaVueloFACHComidaCajas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Roberto Sánchez rebasa a Fujimori en el recuento de las presidenciales de Perú con un 93,94% escrutado

    “Es una buena señal”: Chile Vamos valora que el PS reconociera error en folleto con caricatura de Kast

    Ejecutivo hará propuestas para legislar sobre el secreto bancario

    “Mírenme de perfil, yo creo que me veo bastante armónico”: Kast ironiza con folleto del PS y llama a recuperar competitividad tributaria

    Quiroz por embargos debido al CAE: “Las deudas se pagan y el mejor camino es acercarse a reprogramar”

    Será presidida por exsubsecretaria Honorato: gobierno designa a cinco nuevos comisonados de la Comisión Verdad y Niñez

    Lo más leído

    1.
    Doble derrota para el matrimonio Lavín-Barriga: Suprema confirma prisión del exdiputado y Corte de Santiago admite demanda contra exalcaldesa

    Doble derrota para el matrimonio Lavín-Barriga: Suprema confirma prisión del exdiputado y Corte de Santiago admite demanda contra exalcaldesa

    2.
    Caso Audio: Fiscalía pide prisión preventiva para exjueza Verónica Sabaj y arresto domiciliario total para Hermosilla

    Caso Audio: Fiscalía pide prisión preventiva para exjueza Verónica Sabaj y arresto domiciliario total para Hermosilla

    3.
    Alerta ambiental para este lunes en la RM: revisa la restricción vehicular

    Alerta ambiental para este lunes en la RM: revisa la restricción vehicular

    4.
    Quiroz por embargos debido al CAE: “Las deudas se pagan y el mejor camino es acercarse a reprogramar”

    Quiroz por embargos debido al CAE: “Las deudas se pagan y el mejor camino es acercarse a reprogramar”

    5.
    Será presidida por exsubsecretaria Honorato: gobierno designa a cinco nuevos comisonados de la Comisión Verdad y Niñez

    Será presidida por exsubsecretaria Honorato: gobierno designa a cinco nuevos comisonados de la Comisión Verdad y Niñez

    6.
    Operación Tokio: Fiscalía revela estructura comandada desde el extranjero para instalar el “control territorial” de fiestas santiaguinas

    Operación Tokio: Fiscalía revela estructura comandada desde el extranjero para instalar el “control territorial” de fiestas santiaguinas

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    5 errores comunes que están saboteando tu sueño y buen dormir, según un doctor en neurociencia

    5 errores comunes que están saboteando tu sueño y buen dormir, según un doctor en neurociencia

    Cuánto sabes sobre las mascotas y canciones de los Mundiales de Fútbol
    quiz

    Cuánto sabes sobre las mascotas y canciones de los Mundiales de Fútbol

    Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari según la autopsia

    Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari según la autopsia

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana
    Paula

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    Servicios

    Próxima postulación al Subsidio DS1: revisa las fechas clave

    Próxima postulación al Subsidio DS1: revisa las fechas clave

    Revisa los resultados y pagos de las becas Junaeb con el RUT

    Revisa los resultados y pagos de las becas Junaeb con el RUT

    Rating del domingo 7 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 7 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    “Es una buena señal”: Chile Vamos valora que el PS reconociera error en folleto con caricatura de Kast
    Chile

    “Es una buena señal”: Chile Vamos valora que el PS reconociera error en folleto con caricatura de Kast

    Ejecutivo hará propuestas para legislar sobre el secreto bancario

    “Mírenme de perfil, yo creo que me veo bastante armónico”: Kast ironiza con folleto del PS y llama a recuperar competitividad tributaria

    Enap desvincula a 8 personas por inconsistencias en reportes medioambientales de Refinería Aconcagua
    Negocios

    Enap desvincula a 8 personas por inconsistencias en reportes medioambientales de Refinería Aconcagua

    El nuevo rol del ex DT del gobierno de Boric que implementó las 40 horas, como asesor de la CUT

    Primeros 89 días: Comité de Ministros del gobierno de Kast ha sesionado más que la suma de las tres administraciones pasadas

    Qué se sabe sobre el mortal terremoto 7,8 en Filipinas
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el mortal terremoto 7,8 en Filipinas

    Confirman dos sistemas frontales en la Región Metropolitana y zona central: cuándo llegan las precipitaciones

    Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari según la autopsia

    En vivo: Francia enfrenta a Irlanda del Norte en su último duelo preparatorio para el Mundial 2026
    El Deportivo

    En vivo: Francia enfrenta a Irlanda del Norte en su último duelo preparatorio para el Mundial 2026

    Equipo de canotaje Dragonas por un Lazo se une para combatir el regreso del cáncer de mama

    Camisetas firmadas para dirigentes, fotos y un afortunado seleccionado: la locura que generó Cristiano Ronaldo en la Roja

    Apple presenta la nueva generación de Apple Intelligence y la evolución de su asistente virtual Siri AI
    Tecnología

    Apple presenta la nueva generación de Apple Intelligence y la evolución de su asistente virtual Siri AI

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario

    Apiux aterriza su “AI Factory” en Chile: la apuesta para acelerar el desarrollo de software corporativo con inteligencia artificial

    Diego Céspedes y su hito como jurado de Cannes 2026: “Me trataron como a un príncipe”
    Cultura y entretención

    Diego Céspedes y su hito como jurado de Cannes 2026: “Me trataron como a un príncipe”

    El absurdo, el cine y los guiones devorados: el imborrable camino actoral de Julio Jung

    La sorprendente influencia de Oasis en el nuevo disco de Paul McCartney

    Roberto Sánchez rebasa a Fujimori en el recuento de las presidenciales de Perú con un 93,94% escrutado
    Mundo

    Roberto Sánchez rebasa a Fujimori en el recuento de las presidenciales de Perú con un 93,94% escrutado

    Partido del Buen Gobierno, la fuerza que será clave para las negociaciones del próximo presidente peruano con el Congreso

    El Gobierno de Bolivia acusa a Evo Morales de enviar autobuses a La Paz para “generar violencia y caos”

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy
    Paula

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?