Canciller confirma que se enviará nuevo cargamento con ayuda humanitaria a Bolivia

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, confirmó este lunes que se enviará un nuevo vuelo con ayuda humanitaria a Bolivia.

A mediados de mayo, un avión Hércules de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) aterrizó en la ciudad de La Paz cargado con 12 palets, equivalentes a 480 cajas de alimentos con kits de “4x4″, es decir, con lo suficiente para alimentar a cuatro personas por cuatro días.

En virtud del exitoso procedimiento, el canciller aseguró que en el gobierno están “decididos a seguir cooperando”. “Vamos a enviar nueva ayuda, esperamos el mes de junio” , indicó el ministro.

En ese sentido, aseguró que desde el gobierno están en “permanente diálogo con nuestros hermanos de Bolivia, básicamente yo tengo una muy buena relación con el canciller (Fernando) Aramayo, conversamos frecuentemente”, sostuvo.

Con ello, señaló que, “en caso de ser necesario vamos a contemplar y estamos analizando la posibilidad de continuar con la ayuda que ya hemos prestado para que puedan ir resolviendo sus problemas”.

“Es importante el diálogo y retomar la solución a través de las conversaciones, de los problemas que ellos puedan tener internamente”, indicó.

Cabe recordar que previamente, Chile, Argentina, Costa Rica y Perú ya habían manifestado mediante una declaración conjunta su preocupación por la situación humanitaria que atraviesa Bolivia.

Hace unas semanas campesinos y trabajadores integrantes de organizaciones afines al expresidente Evo Morales, iniciaron protestas y bloqueos de rutas exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz, a quien acusan de falta de políticas públicas para mitigar la crisis económica.

Esto ha derivado en una crisis, donde incluso personas han fallecido a causa de los bloqueos en las carreteras de La Paz.