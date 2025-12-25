Jimmy Lai y la libertad

SEÑOR DIRECTOR:

Recientemente China condenó al empresario y activista pro libertad Jimmy Lai. Su historia es el reflejo de la historia de Hong Kong y de cómo la libertad muere. Desde 2020 en prisión preventiva, Lai fue condenado presuntamente por poner en riesgo la seguridad nacional por confabulación con fuerzas extranjeras. ¿Cuál fue su delito? Levantar la voz por la libertad y dignidad humana en Hong Kong, frente al Partido Comunista Chino (PCCh) y el Régimen de Beijing. Quizás lo que más molestó al régimen, es que estuvo dispuesto a convertirse en disidente y que a pesar de todas las medidas adoptadas, no bajó los brazos y no adoptó vías violentas.

La ironía es que Jimmy Lai arrancó de China comunista a Hong Kong, por entonces colonia británica, en busca de libertad y oportunidades. Si bien este no era una democracia durante el régimen colonial, el dominio británico sentó las bases institucionales para lo que llegó a ser la isla: Estado de Derecho, derechos como el de propiedad privada y libertades como la libertad de expresión. Las encontró, al punto de convertirse en multimillonario, y en el proceso, conoció “Camino de Servidumbre” de Hayek, fundó el único diario independiente y pro libertad “Apple Daily” y se convirtió al catolicismo. A diferencia de muchos otros empresarios o líderes, estuvo dispuesto a denunciar al PCCh, y no a acomodarse pensando en criterios económicos.

La Revolución de los Paraguas ha sido olvidada. La voz de Jimmy Lai ha sido silenciada, al igual que la de millones de hongkoneses.

Jimmy Lai seguirá siendo un ejemplo, y su historia –y la de Hong Kong- una moraleja.

Álvaro Iriarte

Director de Contenidos del Instituto Res Publica