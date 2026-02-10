Juventudes, una deuda institucional pendiente

SEÑOR DIRECTOR:

Chile continúa sin una política de juventudes clara y sostenida, pese a la reiterada preocupación declarada por distintos gobiernos. El PNUD ha advertido que el desencanto juvenil con la democracia no solo se expresa en apatía institucional, sino también en respuestas contraculturales, trayectorias de exclusión y, en contextos de alta vulnerabilidad, en la cercanía a redes informales o delictivas.

La falta de perspectivas de futuro y de espacios reales de participación profundiza este escenario. Este nuevo ciclo político debe asumir con decisión el desafío de fortalecer una institucionalidad juvenil con capacidad técnica, coordinación y sentido estratégico, como condición para la cohesión social y la sostenibilidad democrática.

Óscar Guerra

Director y fundador

Fundación Observa Ciudadanía