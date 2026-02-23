SEÑOR DIRECTOR:

No parece tan evidente que la reciente sanción impuesta por el gobierno de Estados Unidos a tres funcionarios públicos chilenos del sector de las telecomunicaciones constituya un mensaje para el futuro gobierno del Presidente Kast, como afirman algunos personeros afines al actual gobierno chileno.

La evidencia indica más bien lo contrario. La medida parece ser una respuesta natural a la embestida permanente y caprichosa del actual Mandatario chileno en contra del gobierno estadounidense y del Presidente Trump.

El Presidente Kast no necesita este tipo de mensajes. ¿Acaso alguien podría imaginar al Presidente electo perdiendo la mesura y prudencia con que deben manejarse las relaciones diplomáticas con países amigos?

Afortunadamente, Kast no es Boric.

Francisco Orrego Bauzá