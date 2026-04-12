La brecha invisible de la radioterapia

SEÑOR DIRECTOR:

Chile enfrenta una brecha estructural en el acceso equitativo a la radioterapia oncológica. A pesar de ser, en términos macroeconómicos, un país de altos ingresos, 8 de nuestras 16 regiones no cuentan con centros de radioterapia. La oferta está concentrada principalmente en la zona central y menos del 70% de los pacientes que requieren este tratamiento acceden oportunamente.

El Plan Nacional del Cáncer propuso avanzar hacia la instalación de centros en todas las regiones. Sin embargo, su implementación ha sido más lenta de lo esperado: a la fecha, solo se ha concretado un nuevo centro público, mientras que múltiples proyectos estratégicos continúan en distintas fases de desarrollo, aún lejos de entrar en operación.

A esta realidad se suma una limitación crítica: la ausencia de registros robustos. Sin sistemas de información adecuados, resulta imposible planificar con precisión en un país con marcada heterogeneidad epidemiológica, donde las necesidades del norte, centro y sur difieren y requieren capacidades específicas.

El aumento sostenido de las listas de espera GES refleja la magnitud de esta brecha. Superar esta situación exige fortalecer la red instalada, acelerar la inversión y promover decididamente la colaboración público-privada.

Garantizar un acceso oportuno a radioterapia no es solo un desafío sanitario, sino un imperativo de equidad.

Claudia Carvajal, Past president

Hernán Letelier, Presidente Soc. Chilena de Radioterapia