La acusación y la izquierda

9 JUNIO 2026 CONSTITUCION DE LA COMISION INVESTIGADORA DE LA ACUSACION CONSTITUCIONAL CONTRA EL EX MINISTRO DE HACIENDA, NICOLAS GRAU. FOTO: DEDVI MISSENE

Señor Director:

Es impresionante la evolución democrática que ha experimentado la izquierda en menos de un lustro. Ahora creen que las acusaciones constitucionales dañan el país, ahuyentan las inversiones, comprometen la institucionalidad y lo mejor, ahora piensan que deben tener sustento jurídico y que no corresponde utilizarlas políticamente. Ojalá estuviera vivo Sebastián Piñera para ser testigo de tan increíble cambio.

José Miguel Rodríguez Sáez