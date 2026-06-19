La acusación y la izquierda
Señor Director:
Es impresionante la evolución democrática que ha experimentado la izquierda en menos de un lustro. Ahora creen que las acusaciones constitucionales dañan el país, ahuyentan las inversiones, comprometen la institucionalidad y lo mejor, ahora piensan que deben tener sustento jurídico y que no corresponde utilizarlas políticamente. Ojalá estuviera vivo Sebastián Piñera para ser testigo de tan increíble cambio.
José Miguel Rodríguez Sáez
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