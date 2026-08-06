SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    Maternidad subrogada

    Por 
    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    El diputado Juan Irarrázaval impulsa un proyecto de ley que busca prohibir toda forma de gestación subrogada en Chile, argumentando que mercantiliza a la mujer y vulnera la dignidad de madres e hijos. Antes de legislar sobre una realidad tan compleja, convendría escuchar también a quienes la han vivido.

    Yo nací sin útero, por el síndrome de MRKH. Mi hija existe porque mi cuñada, hermana de mi marido, decidió gestarla para nosotros: sin lucro, sin intermediarios, solo por amor y una decisión libre y reflexionada. Comparto esta historia porque quienes solo ven un lado de esta realidad merecen conocer también el otro: detrás de la gestación subrogada también hay amor, no solo explotación.

    No desconozco que el abuso existe, y que el Estado debe proteger a las mujeres que gestan desde una posición de vulnerabilidad. Pero el proyecto parte de una premisa discutible: que si una práctica puede usarse para explotar, entonces debe desaparecer. No se prohíbe la donación de órganos por el tráfico de órganos, ni la adopción por las adopciones ilegales; se regulan para proteger y perseguir los abusos.

    Prohibirla no elimina el fenómeno: solo desplaza a las familias hacia otros países y lo vuelve, otra vez, una cuestión de privilegios. Combatir la explotación es un deber, pero una ley que no distingue entre explotación y consentimiento termina sacrificando todas las historias para impedir algunas. Ese es el costo de responder con ideología a una realidad que exige evidencia.

    Daniela Vial Assler

    Más sobre:ProyectoProhibición

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump pide a sus senadores que reaccionen de cara a las próximas legislativas o será “el último presidente republicano”

    Presidente de la Cámara piensa que votación de la agenda de seguridad de Kast será “mucho más holgada” que la megarreforma

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento

    Raúl Leiva y agenda de seguridad: “No tenemos todos los detalles. Esperamos que el ministro Arrau no se comporte como el ministro Quiroz”

    Diputada Urrutia por nuevo estado de excepción en barrios: “Los militares han sido formados para otro tipo de funciones”

    Ticketplus anuncia la fijación del precio de su Oferta Pública Inicial y se estrenará hoy en Wall Street

    Lo más leído

    1.
    Modificación de la OGUC

    Modificación de la OGUC

    2.
    La casa de la memoria que no fue

    La casa de la memoria que no fue

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    Precipitaciones y viento: las 10 regiones que comenzarán a sentir el sistema frontal desde este miércoles

    Precipitaciones y viento: las 10 regiones que comenzarán a sentir el sistema frontal desde este miércoles

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este viernes 7 de agosto: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este viernes 7 de agosto: toda la red está operativa

    Temblor hoy, viernes 7 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 7 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Presidente de la Cámara piensa que votación de la agenda de seguridad de Kast será “mucho más holgada” que la megarreforma
    Chile

    Presidente de la Cámara piensa que votación de la agenda de seguridad de Kast será “mucho más holgada” que la megarreforma

    Raúl Leiva y agenda de seguridad: “No tenemos todos los detalles. Esperamos que el ministro Arrau no se comporte como el ministro Quiroz”

    Diputada Urrutia por nuevo estado de excepción en barrios: “Los militares han sido formados para otro tipo de funciones”

    Ticketplus anuncia la fijación del precio de su Oferta Pública Inicial y se estrenará hoy en Wall Street
    Negocios

    Ticketplus anuncia la fijación del precio de su Oferta Pública Inicial y se estrenará hoy en Wall Street

    IPC de julio en la parte baja de las proyecciones: alimentos, arriendos y la luz amortiguaron caída de bencinas y el transporte

    SK hynix aprueba inversión de US$38.300 millones en nuevas fábricas de memoria para IA

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena
    Tendencias

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Así es el camión azul de Entel que ayudó en el temporal de Coquimbo: permitió cargar celulares y conectarse a Internet

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Las Diablas ya están en Países Bajos para competir en el Mundial de Hockey Césped
    El Deportivo

    Las Diablas ya están en Países Bajos para competir en el Mundial de Hockey Césped

    Un hotel de lujo y muchas celebridades: lo que se sabe acerca de la supuesta boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

    Carlos Palacios rompe el silencio tras la investigación por narcotráfico en la que detuvieron a su suegro

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento
    Tecnología

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    NTV celebra sus cinco años, la señal televisiva dedicada con éxito a la niñez
    Cultura y entretención

    NTV celebra sus cinco años, la señal televisiva dedicada con éxito a la niñez

    Los Pueblos del Mar: la amenaza histórica latente en La Odisea de Christopher Nolan

    Natalia Valdebenito lleva su nuevo espectáculo de improvisación al Teatro ICTUS

    Trump pide a sus senadores que reaccionen de cara a las próximas legislativas o será “el último presidente republicano”
    Mundo

    Trump pide a sus senadores que reaccionen de cara a las próximas legislativas o será “el último presidente republicano”

    España emplaza a Italia a levantar la suspensión del espacio Schengen y se reserva medidas si Meloni no acepta antes del domingo

    La UE afirma que Rusia ha reclutado a “más de 28.000 extranjeros de 135 países” para combatir en Ucrania

    Así son los infartos en las mujeres
    Paula

    Así son los infartos en las mujeres

    El trabajo también puede enfermar el corazón

    Bolitas energéticas de zanahoria y canela