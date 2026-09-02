Norte y cambio climático

SEÑOR DIRECTOR:

Durante décadas, el norte de Chile creció bajo una certeza: aquí casi nunca llueve. Ciudades, caminos y servicios fueron diseñados para un territorio donde las precipitaciones intensas eran excepcionales. Hoy esa certeza ya no existe.

El reciente frente de mal tiempo volvió a demostrarlo: viviendas inundadas, caminos interrumpidos, localidades aisladas, daños en servicios esenciales y, lamentablemente, pérdida de vidas. No sabemos cuándo se repetirá un evento de esta magnitud, pero el cambio climático está alterando patrones históricos y debemos asumir que estos fenómenos seguirán ocurriendo.

Los municipios conocemos nuestros territorios y sabemos dónde están las quebradas, caminos e infraestructura más vulnerables. Podemos limpiar cauces, mantener obras, preparar emergencias y organizar a nuestras comunidades, pero ninguna municipalidad puede enfrentar por sí sola las inversiones estructurales necesarias.

Defensas aluvionales, piscinas de retención, colectores, drenajes, puentes y protección de infraestructura crítica requieren inversiones que superan ampliamente las capacidades financieras municipales. Por eso necesitamos una política nacional de adaptación climática para las comunas del norte, con financiamiento estatal y una cartera plurianual de proyectos coordinada con gobiernos regionales y municipios.

Invertir hoy será siempre menos costoso que reconstruir después de cada emergencia. Las comunas no pedimos que el Estado sustituya nuestra responsabilidad, sino que asuma la que le corresponde frente a un desafío cuya magnitud exige una respuesta conjunta.

Lo sucedido debe ser un punto de inflexión. Estos eventos volverán a ocurrir. La próxima emergencia climática debemos comenzar a enfrentarla hoy, cuando todavía no llueve.

Orlando Vargas

Alcalde de Arica

Eliecer Chamorro

Alcalde de Calama

En representación de otras ocho comunas nortinas