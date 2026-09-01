La IA al servicio de las personas en catástrofes

(260826) -- KATMANDU, 26 agosto, 2026 (Xinhua) -- Imagen del 26 de agosto de 2026 de edificios dañados tras las inundaciones repentinas, en el distrito de Nuwakot, Nepal. Hasta 72 personas han sido encontradas sin vida luego de la crecida repentina en el río Bhote Koshi en Nepal, informó la Policía. Abi Narayan Kafle, portavoz de la Policía de Nepal, confirmó lo acontecido a Xinhua, y agregó que 41 personas lesionadas reciben atención médica en distintos hospitales. (Xinhua/RSS) (ah) (ra) (ce)

SEÑOR DIRECTOR:

La increíble y dantesca catástrofe sufrida en Nepal, sumados a temporales y terremotos recientes en Sudamérica, evidencian la urgencia de actualizar permanentemente la prevención y gestión de emergencias que no puede depender solo de métodos tradicionales, que se hacen insuficientes frente a la velocidad de estas desgracias.

Un paper relacionado, de mucho interés, fue publicado en la revista Water: “Un enfoque de aprendizaje automático (machine learning) para la detección de eventos hidrológicos a partir de alertas en redes sociales informadas por noticias” de científicos auspiciados por la Unesco y el Instituto Jozef Stefan. En este se propone que la IA ayude a procesar la información de redes sociales y públicas generada durante catástrofes para geolocalizar las acciones de los servicios de emergencia y prevención de riesgos para las personas. Su núcleo transforma la participación ciudadana en sensores en tiempo real. Asimismo, esta metodología se puede usar en otras catástrofes y hechos violentos que afectan a muchas zonas y territorios.

La IA incluye análisis de sentimiento y emociones al evaluar el miedo o urgencia, mide la intensidad percibida del evento, otorgando una visión integral que combina variables físicas con la respuesta social.

Para Chile, con su alto riesgo, debiera adoptar sistemáticamente estas herramientas. Permitiría a Senapred y sus sistemas de alerta anticipar focos críticos, optimizar recursos y emitir estas alertas tempranas que salvan vidas.

Un aspecto positivo de la Ciencia de la IA es que avanza también para mitigar las crisis (mejorando su humanidad), tal como reflexiona nuestro cardenal (Ingeniero) Chomali.

Jorge Alé Yarad

Ingeniero civil industrial U. de Chile, Ex Director General de Obras Públicas