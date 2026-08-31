SEÑOR DIRECTOR:

El gobierno del Presidente José Antonio Kast ha impulsado la modernización del Estado como un eje fundamental para elevar el estándar en el desempeño de un buen gobierno. La creación de las comisiones sobre reforma al Estatuto Administrativo y la Comisión Asesora Ministerial para la Modernización del Empleo Público han sido integradas por diversos representantes, buscando aunar diversos criterios y miradas.

La historia, para quienes hemos ejercido la función pública, nos recuerda el esfuerzo pionero que hizo el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle en esa dirección, que junto al exministro de Hacienda Eduardo Aninat, crearon los mecanismos de control de gestión y las auditorias ministeriales en todas las reparticiones del Estado y que hasta hoy permanecen.

En este sentido, es pertinente relevar la tarea que realiza por décadas la Subdirección de Racionalización y función pública en el Ministerio de Hacienda, donde ha sido una verdadera escuela de profesionales para el funcionariado y para las Escuelas de Gobierno. Dado lo anterior, sería interesante escuchar a estas escuelas y que pudieran participar con su mirada en estas reformas, porque desde ellas saldrán los nuevos cuerpos integrantes de la función pública.

En razón de lo anterior, es también pertinente revisar los requisitos para acceder a los cargos concursados por Alta Dirección Pública, ya que existen criterios que exceden al desempeño profesional de cualquier ciudadano que no se haya desempeñado en la administración del Estado. Surge la duda, dada la experiencia comparada, por ejemplo, de Reino Unido, Australia o Francia, de qué modelo y tipo de funcionariado público queremos para nuestro país.

Marta Canto C.

Licenciada en Cs.Políticas y Administrativas

Administrador Público